Организаторы рассказали о «президентском» райдере Тони Роббинса

Организаторы раскрыли детали «президентского» райдера американского тренера по лайф-коучингу Тони Роббинса, который выступил в Москве 1 сентября. Подробностями с телеканалом «360» поделился директор школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов.

По его словам, одно из главных условий американского специалиста заключалось в том, чтобы температура воздуха на сцене не превышала +20 градусов. Чтобы выполнить этот пункт, организаторам выступления в СК «Олимпийский» пришлось установить специальные кондиционеры за 15 млн рублей.

«Обычно зрители в первом ряду сидят на его выступлениях в пуховиках. Но в Москве публике повезло — «Олимпийский» все равно сильно нагревается», — рассказал Аветов.

Кроме этого, Роббинс просил забронировать ему лучшие номера люкс в четырех отелях Москвы, однако никто заранее не знал, в каком из них он остановится, отмечает НСН. По словам Аветова, это связано с тем, что Роббинс уделяет своей безопасности высокое внимание. Уточняется, что в столицу он прибыл на частном самолете.

Выступление Тони Роббинса в Москве собрало 26 тыс. зрителей, однако именно фанатов оказалось не больше 5 тыс., а остальная публика собралась благодаря грамотному маркетингу. Отмечается, что минимальная стоимость билета на выступление Роббинса в столице составила 30 тыс. рублей, а максимальная достигла 500 тыс. рублей. Цена стандартного места в VIP-ложе составляла 200 тыс. рублей.