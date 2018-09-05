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Названа дата «Тотального диктанта – 2019»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Всемирный «Тотальный диктант – 2019» пройдет 13 апреля. Свою грамотность проверят за партами более 200 тыс. участников. Об этом в среду, 5 сентября, сообщила директор фонда – организатора мероприятия Ольга Ребковец.

«Для нас особенно важно показать, что писать грамотно — это модно, и помочь тем, кто желает подтянуть свои знания или вспомнить правила», — цитирует Ребковец телеканал «360». По ее словам, «Тотальный диктант» является праздником русского языка.

Директор фонда напомнила о предстоящем сборе заявок от претендентов на звание «Столица Тотального диктанта». Голосование пройдет в октябре–ноябре. Имя автора текста этого года также станет известно осенью.

В следующем году акция пройдет в 16-й раз. В текущем году число участников «Тотального диктанта» стало рекордным за всё время и достигло 227 тыс. человек. Текст от Гузель Яхиной написали в 1021 городе и поселке в 76 государствах.

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