В Челябинской области осудили куратора группы «Синий кит»

Куратор группы «Синий кит» Илья Сидоров, известный под кличкой Илья Спартак, получил три года колонии–поселения за попытку покушения на доведение до самоубийства и вымогательство в отношении девочки–подростка.

Обвинительный приговор вынес Еткульский районный суд Челябинской области.

25-летний осужденный работал в Москве почтальоном и в рамках «игры» для подростков склонял к самоубийству школьницу из Еткульского района.

Среди «заданий», которые он придумывал», были и порезы вен, и походы в опасные места в темное время суток. Последним «поручением» стал суицид, но от него можно было отказаться, заплатив 20 тыс. рублей, информирует РЕН ТВ.

В случае отказа осужденный угрожал убить ее саму или родственников. Подросток совершила попытку суицида, но ее жизнь удалось спасти. Но девочка совершила начатое до конца во время следствия.

Материальную компенсацию в пользу матери погибшей суд не взыскал.

Летом власти Мексики предупредили родителей об опасности новой игры для подростков, которая распространяется через WhatsApp. Участникам квеста предлагается выполнять различные задания, которые в том числе призывают к совершению противоправных действий.