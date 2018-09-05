В Сочи прибыла самая роскошная в мире яхта

Роскошная яхта российского миллиардера Алишера Усманова бросила якорь в порту «Имеретинка» в Сочи. Сам олигарх прибыл на конкурс «Новая волна».

Судно под названием Dilbar на данный момент является самой просторной частной яхтой в мире. Второе и третье места в этом рейтинге занимают яхты Al Said и Azzam, которыми владеют султан Омана Кабус бен Саид и эмир Абу-Даби шейх Халифа Ибн Зайда аль-Нахайяна. Все три были построены немецкой верфью Lurssen.

Цена яхты Усманова не разглашается, но эксперты оценивают ее приблизительно в $600 млн, отмечает Maks-portal.

Имя Dilbar выбрано для яхты не случайно: так звали мать российского олигарха. 156-метровое судно судно оснащено дизель-электрической силовой установкой и способно двигаться со скоростью 42 км/час. Корпус яхты стальной, надстройки алюминиевые, общая площадь внутренних помещений — 3,8 тыс. кв. м.

Яхта может похвастаться наличием бассейна, посадочной площадки для вертолета, спортивным залом, роскошным обеденным залом и суперлюксовыми каютами.

В мае британская газета Times опубликовала ежегодный рейтинг самых богатых людей страны. Восьмую строчку в нем занял Алишер Усманов, чье состояние по итогам 2017 года оценивается в £10,566 млрд.