Прямой эфир

В Сочи прибыла самая роскошная в мире яхта

0
Фото: Global Look Press/Peter Seyfferth FinePhotoArt.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роскошная яхта российского миллиардера Алишера Усманова бросила якорь в порту «Имеретинка» в Сочи. Сам олигарх прибыл на конкурс «Новая волна».

Судно под названием Dilbar на данный момент является самой просторной частной яхтой в мире. Второе и третье места в этом рейтинге занимают яхты Al Said и Azzam, которыми владеют султан Омана Кабус бен Саид и эмир Абу-Даби шейх Халифа Ибн Зайда аль-Нахайяна. Все три были построены немецкой верфью Lurssen.

Цена яхты Усманова не разглашается, но эксперты оценивают ее приблизительно в $600 млн, отмечает Maks-portal.

Имя Dilbar выбрано для яхты не случайно: так звали мать российского олигарха. 156-метровое судно судно оснащено дизель-электрической силовой установкой и способно двигаться со скоростью 42 км/час. Корпус яхты стальной, надстройки алюминиевые, общая площадь внутренних помещений — 3,8 тыс. кв. м.

Яхта может похвастаться наличием бассейна, посадочной площадки для вертолета, спортивным залом, роскошным обеденным залом и суперлюксовыми каютами. 

В мае британская газета Times опубликовала ежегодный рейтинг самых богатых людей страны. Восьмую строчку в нем занял Алишер Усманов, чье состояние по итогам 2017 года оценивается в £10,566 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Международная регата «Кубок Черного моря» прошла в Крыму
Эксперты рассказали о подешевевших в России яхтах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017