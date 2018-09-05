Бывшего короля Бельгии не пустили в бар из-за шорт

Бывшего короля Бельгии Альберта II не пропустили в бар элитного яхт-клуба в Италии из-за неподобающей одежды, поскольку монарх явился туда в шортах. Об этом пишет бельгийский сайт 7sur7.

Инцидент произошел в городе Санта-Мария-ди-Леука на юге страны. Король пришел в бар вместе со своей супругой Паолой, но бармен просто не узнал его и попросил покинуть заведение из-за несоблюдения дресс-кода.

После этого монарх вернулся на свою яхту, где переоделся в летние штаны и поло.

Ранее в августе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сделала реверанс перед принцем Уильямом на празднике в честь столетней годовщины битвы под Амьеном во время Первой мировой войны. Жест председателя правительства вызвал активное обсуждение среди интернет-пользователей.