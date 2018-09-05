В Австралии коала трижды за день заходила в одну аптеку

В австралийском городе Портленд коала три раза заходила в аптеку и гуляла между стеллажей. Об этом рассказала Daily Mail.

Коала оказалась настойчивой, и сотрудники ее три раза выгоняли из аптеки, но она не уходила далеко, «дежуря» на парковке, чтобы войти снова.

В третий раз животное накрыли коробкой, чтобы оно не попало под автомашину, и вызвали спасателей.

Возможно, коалу привлек запах эвкалиптового масла, которое входит во многие лекарственные препараты. В природе коалы питаются эвкалиптом.

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