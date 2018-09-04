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Ярмольник сравнил ФСО с Волком из басни Крылова

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Российский актер Леонид Ярмольник во время заседания суда по иску Федеральной службы охраны (ФСО) о взыскании более 800 тыс. рублей за поврежденный в ДТП автомобиль Mercedes сравнил ведомство с Волком из басни Крылова.

«Классическая история от Ивана Андреевича Крылова: «…Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать», — сказал Ярмольник, которого цитирует Пятый канал.

Артист добавил, что хотел бы «отказаться от роли Ягненка в данном спектакле». 

Авария с участием четырех машин произошла в конце 2016 года. Виновником происшествия был признан Ярмольник. Одна из иномарок, попавших в ДТП, принадлежала ФСО. По данным ведомства, общая сумма ремонта поврежденной иномарки составила 1,2 млн рублей.

Страховая компания уже заплатила 400 тыс. рублей, оставшиеся средства должен выплатить артист. Ярмольник считает такие требования незаконными, так как сам автомобиль стоит 1,7 млн рублей. По словам адвокатов, реальная сумма ремонта автомобиля составляет 710 тыс. рублей. Артист был готов заплатить 310 тыс. рублей, но иск на 800 тыс. рублей так и не был отозван.

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