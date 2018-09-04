В Москве отреставрируют монумент в честь покорителей космоса на ВДНХ

На ВДНХ в Москве отреставрируют монумент в честь покорителей космоса с памятником Константину Циолковскому. Об этом сообщили в пресс-службе департамента столицы по конкурентной политике.

Разработчик проектно-сметной документации для последующей реставрации будет определен по итогам конкурса с ограниченным участием из-за особого статуса объекта. Конкурсная комиссия будет учитывать опыт и профессионализм участника торгов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам главы ведомства Геннадия Дегтева, начальная стоимость контракта составляет 13,4 млн руб., однако окончательная сумма будет названа по итогам конкурса. Его победитель должен будет провести комплекс научных исследований, подготовить и согласовать проект реставрации, подготовить эскизный проект, а также разработать проектную и сметную документацию. На все виды работ отводится 354 рабочих дня с момента заключения договора.

Как напоминает НСН, монумент в честь покорителей космоса с памятником Циолковскому является объектом культурного наследия. Он был открыт 4 ноября 1964 года — в седьмую годовщину успешного запуска советского искусственного спутника Земли. Памятник выполнен из гранита, полированного титана и бронзы. Монумент виден из любой точки ВДНХ.

3 сентября сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин открыл образовательный комплекс на ВДНХ.