Прямой эфир

В Москве отреставрируют монумент в честь покорителей космоса на ВДНХ

0
Фото: commons.wikimedia.org/Benjamín Núñez González
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На ВДНХ в Москве отреставрируют монумент в честь покорителей космоса с памятником Константину Циолковскому. Об этом сообщили в пресс-службе департамента столицы по конкурентной политике.

Разработчик проектно-сметной документации для последующей реставрации будет определен по итогам конкурса с ограниченным участием из-за особого статуса объекта. Конкурсная комиссия будет учитывать опыт и профессионализм участника торгов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам главы ведомства Геннадия Дегтева, начальная стоимость контракта составляет 13,4 млн руб., однако окончательная сумма будет названа по итогам конкурса. Его победитель должен будет провести комплекс научных исследований, подготовить и согласовать проект реставрации, подготовить эскизный проект, а также разработать проектную и сметную документацию. На все виды работ отводится 354 рабочих дня с момента заключения договора.

Как напоминает НСН, монумент в честь покорителей космоса с памятником Циолковскому является объектом культурного наследия. Он был открыт 4 ноября 1964 года — в седьмую годовщину успешного запуска советского искусственного спутника Земли. Памятник выполнен из гранита, полированного титана и бронзы. Монумент виден из любой точки ВДНХ.

3 сентября сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин открыл образовательный комплекс на ВДНХ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На ВДНХ появился аквариум с лещами-роботами
Собянин рассказал о строительстве «диснейленда» на ВДНХ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017