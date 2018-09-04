Рывок в развитии

Размещение особой экономической зоны на территории Орловской области позволит региону совершить рывок в своем развитии. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Клычков доложил президенту РФ Владимиру Путину во время рабочей встречи в Кремле. Глава государства выразил надежду, что местным властям удастся реализовать все их планы. Кроме того, врио руководителя области попросил Владимира Путина поддержать идею размещения в Орле многопрофильного колледжа по подготовке специалистов инженерных специальностей, который выпускал бы рабочие кадры для всего Центрального федерального округа.

Докладывая президенту о ситуации в регионе, Андрей Клычков попросил его поддержать идею создания в Орловской области особой экономической зоны. По его словам, инициатива уже проработана с Министерством экономического развития.

— Это будет возможность рывка для региона, потому что у нас профицит по сельскохозяйственной продукции, и мы хотели бы акцент сделать именно на перерабатывающей промышленности, что позволило бы расти региону, — пояснил Андрей Клычков.

Еще одна инициатива — размещение в городе Орел многопрофильного колледжа по подготовке специалистов инженерных специальностей для Центрального федерального округа.

— Сейчас инвестиционная привлекательность состоит из нескольких аспектов. Это не только налоговые льготы, но самое главное — это рабочие руки и профессионалы, которые могут работать, — добавил врио губернатора.

Идею уже поддержали в Минпромторге, Министерстве просвещения и в Российской академии народного хозяйства и госслужбы, уточнил Андрей Клычков.

По словам врио губернатора, за истекший период государственный долг Орловской области удалось сократить более чем на 200 млн рублей. По итогам года в регионе будет собран «если не рекордный урожай, то близкий к этому» — 4,2 т зерна на одного жителя области. По прогнозам областного правительства к концу года объем инвестиций в промышленность субъекта составит около 47,4 млрд рублей.

— У вас реальная зарплата растет? — уточнил Владимир Путин.

— Реальная зарплата растет — 107% (то есть на 7%. — «Известия»). Причем мы показали не в номинальном выражении, а реальное отношение к покупательской способности, — ответил врио губернатора. — Могу доложить, что в этом году мы сделали прорыв, запустили целый ряд проектов, которые долгие годы не реализовывались. Полностью в этом году обеспечим регион тепличными культурами — томаты, огурцы, салаты. Введен первый этап «Орел Нобель-Агро» — элеватор на 30 тыс. т, второй этап запланирован уже в ближайшее время, сейчас обсуждаем с инвесторами вопросы размещения и реализации этого проекта.

Благодаря поддержке президента и Министерства транспорта финансирование дорожного строительства в области увеличилось на 20%, сообщил врио главы региона. В этом году открыт важный для области Беломестненский мост, начинается ремонт моста в Орле. Подписано инвестиционное соглашение о начале строительства в 2019 году объездной дороги Орла.

— Андрей Евгеньевич, деньги дошли на цели развития системы здравоохранения? — спросил президент. — Сколько уже получили?

Область, по словам врио губернатора, получила 500 млн рублей. Эти средства были пущены на закупку медицинского оборудования, строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), на приобретение мобильных ФАПов и мобильного маммографа, доложил Андрей Клычков.

— С материалами я познакомился, еще со справками, которые наши московские службы предоставили. Вам удалось за это время поставить работу на системную основу. Надеюсь, всё у вас получится — реализация планов, о которых вы сказали, — дал оценку работе врио губернатора региона президент.

В этом году в Орловской области отмечается 200-летие со дня рождения писателя Ивана Тургенева. Андрей Клычков пригласил Владимира Путина по возможности посетить регион и продемонстрировал фотографию духовно-православного центра Вятский Посад, где служит схиархимандрит Илий (Ноздрин).

— Красивая церковь. Меня как раз батюшка приглашал приехать, — ответил глава государства.

Завершая встречу, президент пообещал найти время для визита в Орловскую область.