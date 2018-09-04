Мост через реку Белую полностью закрыли в Башкирии

В городе Стерлитамаке в Башкирии полностью закрыт для движения автомобилей мост через реку Белую. Причина — ремонт дорожного полотна. Когда мост откроют для машин вновь, не уточняется.

Власти Стерлитамака вынуждены были создать новую схему пассажирских перевозок, поскольку переправа соединяет город с поселком Шахтау. Автобусы пустят с обеих сторон моста, а сама переправа останется доступной для пешеходов.

Таким образом, жители будут доезжать до моста на маршрутках, переходить его пешком, а потом пересаживаться на другой автобус, уточняет «МедиаКорСеть».

В конце августа синоптики сообщили о низком уровне воды в реке Белой. Причина в том, что в Башкирии был длительный период засухи. Так, в Уфе уровень воды на 88 см меньше средних многолетних значений. Он продолжит снижаться.