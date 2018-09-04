Прямой эфир

Мост через реку Белую полностью закрыли в Башкирии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Стерлитамаке в Башкирии полностью закрыт для движения автомобилей мост через реку Белую. Причина — ремонт дорожного полотна. Когда мост откроют для машин вновь, не уточняется.

Власти Стерлитамака вынуждены были создать новую схему пассажирских перевозок, поскольку переправа соединяет город с поселком Шахтау. Автобусы пустят с обеих сторон моста, а сама переправа останется доступной для пешеходов.

Таким образом, жители будут доезжать до моста на маршрутках, переходить его пешком, а потом пересаживаться на другой автобус, уточняет «МедиаКорСеть».

В конце августа синоптики сообщили о низком уровне воды в реке Белой. Причина в том, что в Башкирии был длительный период засухи. Так, в Уфе уровень воды на 88 см меньше средних многолетних значений. Он продолжит снижаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Другое сооружение автора рухнувшего в Генуе моста закрыли в Италии
Движение на пересечении МКАД и Бесединского шоссе ограничат из-за работ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017