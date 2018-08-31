Экстремально низкий уровень воды в реке Белой прогнозируют в Башкирии

Синоптики сообщают о низком уровне воды в реке Белой в Башкортостане. Это связано с длительным засушливым периодом в республике.

По данным МЧС, уровень воды в реке Белой возле Уфы составляет –125 см над уровнем поста. Это на 88 см меньше средних многолетних значений. В ведомстве уточняют, что водные массы истощились из-за засушливого периода и осадки мало сказываются на поверхностном стоке. Ожидается, что уровень воды продолжит снижаться.

Несмотря на низкую межень, риск для речного транспорта не прогнозируется, пишет ИА «Башинформ». Также нет угрозы перебоев в подаче питьевой воды.