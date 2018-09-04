Более 500 поисков объединила экспедиция «Ржев. Калининский фронт – 2018»

В Тверскую область в эти дни съехались поисковики со всей России. Здесь открылась Международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт – 2018». Она проводится третий год подряд по инициативе губернатора Игоря Рудени, министра культуры Владимира Мединского и при поддержке президента Владимира Путина.

Как говорится в приветственной телеграмме главы региона, участники экспедиции — это люди, которые с глубоким почтением относятся к истории России, хранят память о подвиге павших на полях сражений, информируют «Тверские ведомости».

Поисковики разбили свой лагерь у деревни Кокошкино. В этом году в экспедиции участвуют более 500 человек. Они представляют 23 региона РФ, а также Латвию, Литву и Казахстан. Их вахта будет длиться около двух недель.

Агентство отмечает, что в лагере собрались те, для кого поисковая работа — это призвание. Так, во время экспедиции 2017 года были обнаружены останки 370 солдат, 48 медальонов и документов.

В августе прошлого года в деревне Веригино Тверской области прошла торжественная церемония перезахоронения останков 202 советских солдат, павших за родину в годы Великой Отечественной войны. Найденные останки были перезахоронены в день освобождения города Зубцова на воинском мемориале.