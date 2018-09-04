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Свыше 40 тыс. жителей Курской области остались без газа из-за аварии

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Фото: РИА Новости
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Более 40 тыс. жителей города Железногорска в Курской области остались без газа из-за аварии на газопроводе. Об этом информирует ситуационно-аналитический центр Минэнерго.

«В населенном пункте Пасерково Железногорского района на 27-м км произошел разрыв газопровода отвода диаметром 500 мм к газораспределительной станции г. Железногорск», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Авария привела к отключению ПАО «Михайловский ГОК», МУП «Гортеплосеть» и прекращению подачи газа 43 тыс. потребителям Железногорска. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Представитель Минэнерго отмечает, что температура воздуха в городе сейчас составляет +14 градусов.

21 августа из-за повреждений линий электропередачи произошло отключение электроэнергии в более 1,7 тыс. домах Тульской области. Подача энергии была восстановлена на следующий день.

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