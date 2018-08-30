Около 10 тыс. человек остались без воды из-за аварии в Сочи

Порядка 10 тыс. человек в Сочи остались без воды из-за аварии на водозаборных сооружениях. Об этом сообщила пресс-служба городского МУП «Водоканал».

ЧП произошло 30 августа. По словам представителя «Водоканала», аварийная ситуация возникла из-за проблем с насосами. Из-за этого водоснабжение было отключено у абонентов порядка 40 улиц, включая Пасечную, Донскую, Виноградную, Бамбуковую, Яблочную, Анапскую и другие.

Всего без воды осталось около 10 тыс. человек. Организован подвоз воды в первую очередь к социально значимым объектам — школам, детским садам, больницам, пишет сайт kp.ru. Восстановительные работы займут несколько часов.

9 августа из-за похожей аварии без воды в Сочи осталось несколько тысяч жителей шести курортных поселков.