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Около 10 тыс. человек остались без воды из-за аварии в Сочи

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Фото: mup-vodokanal-sochi.ru
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Порядка 10 тыс. человек в Сочи остались без воды из-за аварии на водозаборных сооружениях. Об этом сообщила пресс-служба городского МУП «Водоканал».

ЧП произошло 30 августа. По словам представителя «Водоканала», аварийная ситуация возникла из-за проблем с насосами. Из-за этого водоснабжение было отключено у абонентов порядка 40 улиц, включая Пасечную, Донскую, Виноградную, Бамбуковую, Яблочную, Анапскую и другие.

Всего без воды осталось около 10 тыс. человек. Организован подвоз воды в первую очередь к социально значимым объектам — школам, детским садам, больницам, пишет сайт kp.ru. Восстановительные работы займут несколько часов.

9 августа из-за похожей аварии без воды в Сочи осталось несколько тысяч жителей шести курортных поселков.

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