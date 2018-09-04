Около 3 тыс. жителей Карелии пострадали от клещей в 2018 году

В управлении Роспотребнадзора по Карелии сообщили последние данные по пострадавшим от укусов клещей с начала сезона в 2018 году. За медицинской помощью обратились 2970 человек, из них 612 — это дети.

Присасывания клещей зафиксированы в 17 районах республики, отмечает ИА «Карелinform». В Петрозаводске зарегистрировано 1280 пострадавших, но показатель не превышает среднемноголетних значений. Также уровень аналогичного периода 2017 года не превышает и количество заболевших клещевым энцефалитом (24 случая) и клещевым бореллиозом (28 случаев).

В конце августа сообщалось о резком росте количества пациентов с клещевыми инфекциями в Омской области. Только за неделю было выявлено 28 случаев энцефалита, боррелиоза и анаплазмоза. В Роспотребнадзоре считают, что в этом году значительно увеличилось количество клещей, переносящих вирусы.