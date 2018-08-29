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Число пациентов с клещевыми инфекциями резко выросло в Омской области

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Медики выявили 28 случаев энцефалита, боррелиоза и анаплазмоза в Омской области. Количество заболевших резко выросло за неделю.

По данным Роспотребнадзора, с начала сезона с укусами клещей к медикам обратились 3,8 тыс. жителей региона, примерно треть из них — дети. Всего зарегистрировано 28 случаев заболевания клещевыми инфекциями. Причем в ведомстве отмечают, что неделей ранее количество заболевших составляло 10. Об этом пишет РИА «Омск-информ».

Клещевой энцефалит подтвержден у 16 пациентов, боррелиоз выявили у семи человек, еще пятеро заболели гранулоцитарным анаплазмозом. В Роспотребнадзоре указывают, что в 2018 году количество клещей, переносящих вирусы, значительно увеличилось.

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