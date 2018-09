Трамп «похвалил» главу минюста США за приговор двум конгрессменам

Президент США Дональд Трамп с сарказмом прокомментировал вынесение обвинительных приговоров двум конгрессменам-республиканцам, отметив, что теперь Республиканская партия рискует потерять два места в конгрессе после промежуточных выборов.

«Министерство юстиции под руководством Джеффа Сешнса прямо перед промежуточными выборами вынесло приговор по двум расследованиям времен Обамы по делам двух конгрессменов от Республиканской партии <...> Отличная работа, Джефф», — написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что решение минюста сыграло на руку Демократической партии.

«Демократы, ни один из которых не голосовал за Джеффа Сешнса, теперь должны любить его», — добавил Трамп.

Two long running, Obama era, investigations of two very popular Republican Congressmen were brought to a well publicized charge, just ahead of the Mid-Terms, by the Jeff Sessions Justice Department. Two easy wins now in doubt because there is not enough time. Good job Jeff......