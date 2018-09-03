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Трамп «похвалил» главу минюста США за приговор двум конгрессменам

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Президент США Дональд Трамп с сарказмом прокомментировал вынесение обвинительных приговоров двум конгрессменам-республиканцам, отметив, что теперь Республиканская партия рискует потерять два места в конгрессе после промежуточных выборов.

«Министерство юстиции под руководством Джеффа Сешнса прямо перед промежуточными выборами вынесло приговор по двум расследованиям времен Обамы по делам двух конгрессменов от Республиканской партии <...> Отличная работа, Джефф», — написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что решение минюста сыграло на руку Демократической партии.

«Демократы, ни один из которых не голосовал за Джеффа Сешнса, теперь должны любить его», — добавил Трамп.

В прошлом месяце были осуждены сторонники политики Трампа, республиканцы Крис Коллинз и Дункан Хантер. Первый обвинялся в мошенничестве с ценными бумагами, даже ложных показаниях ФБР. Хантеру минюст США предъявил обвинения в растрате $250 тыс. из фонда предвыборной кампании для всеобщих выборов в 2016 году.

В ноябре в США пройдут промежуточные выборы. Будет переизбран весь состав палаты представителей, треть сената, ряд губернаторов.

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