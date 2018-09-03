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Костин извинился перед Джонсоном за эмоциональное высказывание

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава ВТБ Андрей Костин принес извинения за эмоциональное высказывание в адрес бывшего главы британского МИДа Бориса Джонсона, сделанное им на церемонии открытия учебного года в МГИМО.

Официальные извинения в понедельник, 3 сентября, передала пресс-служба госбанка.

«Эмоциональное высказывание г-на Костина, сделанное им в стенах МГИМО, вызвано глубоким разочарованием от кризиса в отношениях между нашими странами», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

В тексте уточняется, что деятельность Джонсона на посту главы МИД Великобритании пришлась на период значительного ухудшения отношений. При этом в банке отметили, что это не должно было являться основанием для грубых публичных высказываний.

«Костин приносит Борису Джонсону свои искренние извинения», — добавляется в сообщении. 

Отношения России и Великобритании обострились после инцидента в Солсбери, где без сознания были найдены британский агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Лондон утверждает, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, которое якобы было разработано в РФ. При этом никаких доказательств представлено не было.

Через некоторое время Британия объявила о высылке из страны российских дипломатов. Москва ответила на это зеркальными мерами, предписав закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в России. Кроме того, МИД РФ потребовал соблюсти паритет по количеству работников загранучреждений двух стран.

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