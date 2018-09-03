Орнелла Мути хочет получить российское гражданство
Итальянская актриса Орнелла Мути призналась, что хотела бы иметь российское гражданство.
«У меня есть жилплощадь в России, я прописана в Москве. Но гражданства, русского паспорта у меня нет», — сказал актриса, которую цитирует «РИА Новости».
Мути отметила, что ее бабушка и дедушка были родом из Санкт-Петербурга, поэтому она долгое время мечтала узнать больше о традициях страны.
«Мой дедушка был одним из врачей русского царя. Бабушка была пианисткой», — рассказала она.
Актриса добавила, что считает Россию прекрасной страной и всегда всем советует ее посетить.
Ранее сообщалось, что Мути сыграет в спектакле на сцене Государственного Кремлевского дворца — российская премьера балета с элементами оперы «Хрустальный дворец» пройдет 10 сентября.