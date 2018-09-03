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Орнелла Мути хочет получить российское гражданство

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Итальянская актриса Орнелла Мути призналась, что хотела бы иметь российское гражданство. 

«У меня есть жилплощадь в России, я прописана в Москве. Но гражданства, русского паспорта у меня нет», — сказал актриса, которую цитирует «РИА Новости».

Мути отметила, что ее бабушка и дедушка были родом из Санкт-Петербурга, поэтому она долгое время мечтала узнать больше о традициях страны. 

«Мой дедушка был одним из врачей русского царя. Бабушка была пианисткой», — рассказала она.

Актриса добавила, что считает Россию прекрасной страной и всегда всем советует ее посетить. 

Ранее сообщалось, что Мути сыграет в спектакле на сцене Государственного Кремлевского дворца — российская премьера балета с элементами оперы «Хрустальный дворец» пройдет 10 сентября.

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