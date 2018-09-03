Более 300 тыс. человек посетили выставку Бэнкси в Москве

Больше 300 тыс. человек посетили выставку «Бэнкси: гений или вандал? Решаешь ты!» в Центральном доме художника (ЦДХ) в Москве. Об этом сообщили организаторы.

Всего экспозицию, которая проходила со 2 июня по 2 сентября, посетили 300 334 человека.

«Мы поставили в известность команду Бэнкси, что наша выставка планируется теперь в Санкт-Петербурге. И мы рады были бы видеть его на нашей выставке, абсолютно легальной и законной», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы выставки. В Северной столице выставку организуют с 14 сентября по 5 ноября.

Сам Бэнкси обратил внимание на выставку 15 августа. Художник в соцсети Instagram опубликовал переписку с неизвестным, где написал, что не имеет отношения к московской выставке. В свою очередь, организаторы мероприятия заявили, что никогда не позиционировали выставку как организованную или согласованную с Бэнкси. По словам продюсера Александра Начкебии, в ЦДХ представлены работы из частных коллекций, владельцы которых имеют право показывать работы Бэнкси, не спрашивая его согласия, пишет сетевое издание m24.ru.