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Омские школьники отказались от цветов 1 сентября в пользу больной девочки

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Фото: ТАСС/Геодакян Артем
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Омские школьники и педагоги из 44 образовательных учреждений отказались в этом году от традиционных цветов на 1 сентября. Вырученные средства пойдут на оплату операции маленькой девочке, которая страдает редким генетическим заболеванием, известным как «синдром Ундины».

В общей сложности в акции приняли участие более 4 тыс. учеников из 44 школ. На данный момент средства на лечение юной омички продолжают поступать, поэтому пока что назвать точную сумму, перечисленную учениками, невозможно. Об этом сообщает ИА «Город 55».

Благотворительная акция получила название «Дети вместо цветов» и прошла 1 сентября. Преподаватели школ и ученики отказались от покупки цветов и сэкономленные деньги передали на операцию девочке, страдающей «синдромом Ундины».

Как сообщает пресс-служба благотворительного центра «Радуга», «синдром Ундины» опасен тем, ребенок может заснуть и не проснуться — во время сна диафрагма перестает сокращаться и больной начинает задыхаться. Помочь может вживление датчика, активирующего во время сна ответственный за дыхание нерв.

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