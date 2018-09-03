Отец премьер-министра Польши призвал сына пригласить в гости Путина

Отношениям Москвы и Варшавы пошло бы на пользу, если бы премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пригласил в гости президента России Владимира Путина. Об этом заявил отец главы кабмина республики, депутат сейма Корнель Моравецкий.

«Было бы хорошо для Польши, для наших интересов, чтобы наши власти, господин премьер пригласили бы в нашу страну Владимира Путина. Это было бы достижением в отношениях обоих государств», — приводит слова польского политика издание Rzeczpospolita.

Моравецкий-старший подчеркнул, что его беспокоит отсутствие прямого диалога между представителями высших властей Польши и президентом России.

«Почему президент США или канцлер Германии имеют непосредственный контакт с Путиным, а президент Польши, польский премьер таких отношений с Путиным избегают или не пытаются их установить?» — отметил он.

Политик подчеркнул, что со стороны Москвы в адрес Польши не звучит никаких угроз, а Варшава не должна обижаться, что в России всё «немного по-другому», сообщает RT.

В июле Моравецкий-старший назвал мелочным и ошибочным решение властей Польши демонтировать памятники советским солдатам, погибшим при освобождении страны от фашистов.



