Второй центр поддержки одаренных детей открылся в Тульской области

В Ясной Поляне Тульской области 3 сентября состоялось торжественное открытие центра поддержки одаренных детей. Педагогический состав для работы в центре сформирован из числа преподавателей ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Центр стал вторым подобным учреждением, созданным в регионе во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина.

Поздравить воспитанников и педагогов нового центра прибыл губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он поблагодарил инвесторов проекта, а также отметил, что открытие центра поддержки одаренных детей на родине Льва Толстого стало возможным благодаря совместной работе строителей, дизайнеров, педагогов.

«Впереди у вас еще немало вершин. Не бойтесь крутых подъемов, всегда шагайте в гору. И тогда любая вершина вам покорится. Будьте всегда настроены на победу!» — приводит обращение Дюмина к юным ученикам газета «Тульские известия».

В числе почетных гостей, присутствовавших на церемонии, — советник президента РФ Владимир Толстой, председатель наблюдательного совета Фонда Геннадия и Елены Тимченко Ксения Франк, директор музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая, ректоры вузов.

По словам Ксении Франк, центр создан в знаковом месте, которое пропитано культурным наследием. В реализации проекта приняли участие губернатор Тульской области, областное правительство, благотворители, вузы.

По окончании торжественной части церемонии открытия губернатор осмотрел помещения центра, где детям предстоит учиться и жить, а также оставил запись в книге почетных гостей.

Центр поддержки одаренных детей в Ясной Поляне является вторым подобным учреждением в области. Первый открылся в октябре 2017 года на базе музыкальной школы им. Г.З. Райхеля — одного из ведущих учреждений детского музыкального образования в регионе.