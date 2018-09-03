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Миссионеры корабля-церкви помощи 6,8 тыс. жителей Новосибирской области

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В Новосибирской области завершилось плавание корабля-церкви. Миссионеры преодолели около 580 км по реке Оби и оказали помощь 6,8 тыс. жителей отдаленных населенных пунктов.

Рейс корабля «Святой апостол Андрей Первозванный» начался 15 августа. Встречи с жителями Новосибирской области проводили священнослужители, врачи, представители органов социальной защиты и Пенсионного фонда. Они посетили 60 отдаленных сел в Ордынском, Новосибирском, Искитимском и Сузунском районах, сообщает vn.ru.

На прием к узким медицинским специалистам попали 4,5 тыс. человек. В церковных мероприятиях участвовали порядка 2 тыс. человек. Еще больше 100 семей безвозмездно получили продукты питания.

Корабль-церковь работает уже 22 года. За это время помощь оказана более чем 100 тыс. жителей Новосибирской области.

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