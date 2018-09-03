Выставка-диалог Цветаевой и Маяковского открылась в Москве

Один из главных поэтических диалогов, который так и не состоялся... Владимир Маяковский встречается с Мариной Цветаевой. В Москве открылась их совместная выставка — «Здорово, в веках Владимир!».

Оба — признанные гении вне времени, две стороны одной медали Серебряного века. Они виделись при жизни, но встречи эти были мимолетные. Маяковским Цветаева безгранично восхищалась и любила. Его смерть застала ее во время работы над «Поэмой о Царской семье». От этого текста сохранились лишь отрывки в личной тетради поэтессы. Главное сходство между писателями — уход из жизни.

Редкие экспонаты из архивов поэтов представлены в Доме-музее Цветаевой. Выставка-диалог продлится до 11 ноября.