Первый снег выпал в Якутии

В трех районах Якутии выпал мокрый снег. Речь идет об Оленекском, Усть-Янском и Мирнинском районах. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки на севере Якутии продолжится похолодание. В ночные часы температура будет с отрицательными значениями, прогнозируется сильный ветер и мокрый снег.

Как сообщает ИА SakhaNews, в региональном гидрометцентре сказали, что это явление является нормальным для начала сентября в этом регионе.

Тем временем в большинстве арктических и северных районов Якутии уже начался отопительный сезон. В региональном министерстве ЖКХ и энергетики утверждают, что северные поселки обеспечены необходимым запасом топлива и продуктов питания.