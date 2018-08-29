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В Якутии выпал «клоповый дождь»

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Фото: sakhalife.ru
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Дождь из клопов-гребляков выпал на территории Амгинского района Якутии, сообщает пресс-служба минэкологии региона. 

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Информация об обнаружении неизвестных насекомых поступила в Амгинскую инспекцию охраны природы 28 августа. Образцы насекомых решили отправить на экспертизу в Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН в Якутске. 

Выяснилось , что это клопы-гребляки из семейства corixidae и редчайшие случаи «кориксидных дождей» наблюдались в регионе и ранее.

Первый случай был зарегистрирован в 1917–1920 годах, когда множество клопов-кориксид ночью летели на свет ламп и падали на землю в виде дождя. Это же повторилось лишь в конце лета 1994 года в селе Амга.

Как отмечают ученые, в это время у насекомых сезон миграции и для людей они опасности не представляют.  

Гребляки — клопы мелких и средних размеров, в длину достигают от 1,5 до 15 мм. Они бывают как растительноядные, так и хищники.

Тем временем в Таганроге настал «комариный апокалипсис». Тысячи комаров-хирономидов  заполонили городскую набережную.

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