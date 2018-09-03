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Президент Йемена пройдет лечение в США

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Фото: TASS/Zuma/Mohammed Mohammed
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Президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади направится в США для прохождения лечения из-за проблем с сердцем.

По данным агентства Reuters, он прилетит в Соединенные штаты 3 сентября и пробудет в стране до начала 73-й сессии Ассамблеи ООН 18 сентября.

С 2014 года Йемен находится в состоянии вооруженного конфликта. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные Мансуру Хади.

С воздуха местные власти поддерживает арабская коалиция. С весны 2015 года в стране погибло более 10 тыс. мирных жителей, включая 2,4 тыс. детей. Сам действующий президент покинул йеменскую столицу Сана и находится на территории, контролируемой саудовской коалицией.

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