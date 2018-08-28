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ВВС арабской коалиции нанесли удары по аэропорту столицы Йемена

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Фото: TASS/Zuma/Mohammed Mohammed
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Боевая авиация под командованием Саудовской Аравии нанесла серию ударов по международному аэропорту йеменской столицы Саны.

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Инцидент произошел 27 августа поздно вечером. Всего было нанесено 11 ударов. Также отмечается, что над столицей все еще совершаются интенсивные полеты, сообщает телеканал «Аль-Масира».

Пока информации о пострадавших не приводится, также неизвестно о масштабах разрушений в результате атаки.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны в ней участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные силы. В 2015 году в конфликт вмешалась коалиция суннитских государств во главе с Саудовской Аравией, которая поддерживает власти.

28 июля коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла шесть ударов по международному аэропорту и авиабазе на севере Саны (столицы Йемена).

9 августа в северо-западной йеменской провинции Саада атаке с воздуха подвергся автобус, в котором находились дети и подростки. Погибли 50 несовершеннолетних.

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