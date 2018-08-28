ВВС арабской коалиции нанесли удары по аэропорту столицы Йемена

Боевая авиация под командованием Саудовской Аравии нанесла серию ударов по международному аэропорту йеменской столицы Саны.

Инцидент произошел 27 августа поздно вечером. Всего было нанесено 11 ударов. Также отмечается, что над столицей все еще совершаются интенсивные полеты, сообщает телеканал «Аль-Масира».

Пока информации о пострадавших не приводится, также неизвестно о масштабах разрушений в результате атаки.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны в ней участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные силы. В 2015 году в конфликт вмешалась коалиция суннитских государств во главе с Саудовской Аравией, которая поддерживает власти.

28 июля коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла шесть ударов по международному аэропорту и авиабазе на севере Саны (столицы Йемена).

9 августа в северо-западной йеменской провинции Саада атаке с воздуха подвергся автобус, в котором находились дети и подростки. Погибли 50 несовершеннолетних.