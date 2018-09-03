Связь 5G планируют внедрить в кварталы реновации в 2022 году

Массовое внедрение услуг и сетей мобильной связи 5G в столичных кварталах реновации планируется начать в 2022 году. К этому моменту город должен подготовить всю необходимую базовую инфраструктуру, сообщили «Известиям» в пресс-службе московского департамента информационных технологий (ДИТ).

Ведомство уже сформировало требования к проектировщикам и застройщикам. Ожидается, что сети пятого поколения начнут активно внедрять после законодательного урегулирования вопросов, связанных с 5G, указали в ДИТе. Многое будет зависеть и от мер стимулирования операторов связи по развитию инноваций в стране.

Благодаря этой технологии жителей смогут обеспечить сверхбыстрым и стабильным интернетом, а операторы связи избавятся от необходимости инвестировать в устаревающие технологии.

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5G придет в кварталы реновации в 2022 году