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Связь 5G планируют внедрить в кварталы реновации в 2022 году

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Фото: Global Look Press/Miquel Llop
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Массовое внедрение услуг и сетей мобильной связи 5G в столичных кварталах реновации планируется начать в 2022 году. К этому моменту город должен подготовить всю необходимую базовую инфраструктуру, сообщили «Известиям» в пресс-службе московского департамента информационных технологий (ДИТ).

Ведомство уже сформировало требования к проектировщикам и застройщикам. Ожидается, что сети пятого поколения начнут активно внедрять после законодательного урегулирования вопросов, связанных с 5G, указали в ДИТе. Многое будет зависеть и от мер стимулирования операторов связи по развитию инноваций в стране.

Благодаря этой технологии жителей смогут обеспечить сверхбыстрым и стабильным интернетом, а операторы связи избавятся от необходимости инвестировать в устаревающие технологии. 

Подробнее — в материале «Известий»:

5G придет в кварталы реновации в 2022 году

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