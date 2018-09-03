Повышение пенсионного возраста — вопрос решенный. К новым социальным трансформациям нужно быть готовым и создавать зону безопасности для себя и своей семьи.

Первое, к чему нас ведут грядущие изменения, — необходимость заботиться о себе, чтобы не просто провести дополнительные годы до пенсии, а по возможности выйти на нее максимум не только физически, но и умственно полноценным, полным сил человеком. Надо осознать, что самый главный актив — это ты сам, а для этого нужно инвестировать в себя если не деньги, то время.

Банальные правила, известные, но игнорируемые, — адекватная физическая нагрузка, здоровое питание, любимое занятие для головы и рук. Неважно, это вязание шарфиков, скалолазание или же собирание пазлов. Дисциплина тела, духа, и разума — три точки опоры, которые позволят остаться на плаву и конкурировать с более молодыми, но равнодушными к себе. Здоровое питание, кстати, отличная идея не только для поддержания физической формы, но и для экономии денег и освоения новых рецептов и впечатлений.

Вторая задача — сохранить не столько рабочее место, сколько свою личную конкурентоспособность на рынке труда. У каждого из нас есть истории ошибок в поиске работы — своих или наших друзей. Совсем недавно моя подруга — уникальный для нашего региона специалист, с превосходными навыками и опытом — пыталась устроиться в федеральную фирму, с избытком соответствуя всем требованиям.

Но когда пришлось раскрыть возраст, малограмотная, но юная сотрудница кадрового агентства быстро свернула разговор. Возрастная дискриминация — реальная проблема. И угрозы административной и уголовной ответственности за нее будут плохо работать, если опытные работники и кандидаты не будут готовы постоять за себя. Всегда будут причины отказа помимо возраста — например, неумение дрессировать львов или свободно говорить на суахили или перевода на срочный контракт под благовидным предлогом за пару месяцев до перехода в защищенную предпенсионную категорию.

Поэтому надо знать свои права, быть готовым за них бороться — и обращать в свою пользу силу государства и общественных организаций. И, конечно, надо фиксировать и сохранять все документы о работе и заработках, чтобы в случае необходимости можно было восстановить стаж, баллы и пенсионные отчисления.

Работодатели, отказывающие в работе «возрастным» женщинам, делают ошибку — это самый продуктивный возраст: дети выросли, накоплен богатый опыт, есть силы и желание работать.

Нужно рассматривать альтернативные варианты не только работы, но и занятости в разных режимах. Технологии, если есть готовность их осваивать, дают массу возможностей — так как они развиваются гораздо быстрее, чем навыки их использования, перед ними одинаково неумелы и 25-летние, и 50-летние. Кроме того, для многих дистанционных видов работы, не имеет значения, где находятся работник и работодатель, есть возможность выполнять задачи в более подвижном режиме — таких вариантов становится всё больше, а еще несколько лет назад их просто не было. Поэтому стоит использовать любую возможность переподготовки — через службу занятости, по месту работы, через различные государственные и негосударственные программы, в том числе анонсированные в обращении президента.

Если работодатели дискриминируют, возможно, стоит вообще убрать их из своей жизни. Риски индивидуального предпринимательства или самозанятости по патенту не столь велики. Продажа изделий собственного производства через интернет и соцсети позволяет зарабатывать на хобби и увлечениях, при этом регионалы могут продавать товары жителям столиц и зарубежных стран — уходя от низких зарплат на рынке труда.

Технологии позволяют продавать свой труд или его плоды как соседям, так и людям на другом конце страны. А государство в последние годы активно легализует этот рынок — ожидаются изменения в налоговом режиме, которые должны максимально упростить жизнь самозанятых и обеспечить учет их пенсионных прав. Есть достаточно много ресурсов и программ по ведению бизнеса — и, по данным американских исследований, чем старше основатель бизнеса, темы выше вероятность успеха. Главное — избегать мошенников, обещающих золотые горы и быстрое обогащение.

Третья задача, нужно быть финансово грамотным и готовиться к возможным проблемам, чтобы защитить свой уровень жизни. Нужно не только наращивать заработки, но и сберегать, используя по максимуму все программы налоговых льгот, разнообразных субсидий и скидок. Больший срок до пенсии дает больше времени на сбережения — и создание подушки безопасности.

Мне нравится поговорка — «судьба помогает тому, кто помогает себе сам». Даже неприятные решения и шоковые ситуации надо воспринимать как новую возможность, благо переходный период достаточно длинный.

Автор — эксперт проекта «Финшок» Национальной программы повышения финансовой грамотности граждан Минфина России

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