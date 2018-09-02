Прямой эфир

Житель Грузии попытался пронести девушку в Турцию в чемодане

0
Фото: Global Look Press/DPA/Ina Fassbender
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турецкие пограничники задержали 24-летнего гражданина Грузии, который пытался пронести в страну девушку в чемодане. Об этом в воскресенье, 2 сентября, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Инцидент произошел на пункте пропуска «Сарпи». Пограничники обратили внимание на мужчину с большим чемоданом, который проходил таможенный и паспортный контроль.

Мужчину попросили открыть чемодан, и внутри него обнаружили девушку. Ей оказалась 27-летняя гражданка Узбекистана, которой, согласно информации агентства, запрещен въезд в Турцию.

Путешественник и его нелегальная спутница были задержаны. Против них возбудили уголовное дело.

27 июля в аэропорту Шарля де Голя в Париже был задержан гражданин Австрии. Он пытался провезти из Мексики в Германию 80 экзотических птиц. Мужчина перевозил пернатых в ручной клади. Выжить удалось лишь 24 птицам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россиянин пытался контрабандой вывезти рога белого носорога
Более 30 щенков спасли от контрабандистов в Италии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017