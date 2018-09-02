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Путин поздравил работников нефтегазовой сферы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником. Послание главы государства опубликовано 2 сентября на сайте Кремля.

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Путин подчеркнул, что в истории страны нефтегазовый комплекс всегда играл стратегическую роль, и благодаря напряженному труду и компетентности работников этой сферы Россия на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции по производству углеводородов. Также страна вносит огромный вклад в обеспечение мировой энергобезопасности.

Глава государства отметил, что сегодня отрасль находится на подъеме, открываются новые возможности для развития рынка СПГ, транспортировки сырья внутри страны и на перспективные зарубежные направления. Об этом, по его словам, свидетельствуют масштабные современные проекты, в том числе по освоению морского шельфа и Арктики.

«Хочу еще раз поздравить всех, кто посвятил свою жизнь работе в нефтегазовой отрасли. И конечно, особая благодарность — ветеранам, которые заложили прочный фундамент нынешних достижений», — говорится в поздравительной телеграмме президента.

День нефтяника, или День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности традиционно отмечается в России в первое воскресенье сентября. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года объявлен государственным праздником.

22 августа Путин заявил в ходе переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё, что странам Евросоюза необходимо строительство газопровода «Северный поток – 2» из-за истощения собственных ресурсов.

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