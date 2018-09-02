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Назван состав участников первого турнира UFC в России

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Фото: ТАСС/Reinaldo Reginato
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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) утвердил список участников первого турнира в России, в главном бою вечера которого встретятся тяжеловесы Марк Хант и Алексей Олейник.

Также в основном карде сразятся Ян Блахович и Никита Крылов, Шамиль Абдурахимов и Андрей Орловский, Тиаго Алвес и Алексей Кунченко, передает «Газета.ру».

В предварительном карде сразятся еще восемь пар, главной из которых является встреча Омари Ахмедова и Си Би Доллоуэя. Турнир UFC Fight Night 136 пройдет 15 сентября в московском спорткомплексе «Олимпийский».

Ранее поклонники смешанных единоборств раскупили все билеты на бой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором в течение трех минут после начала продаж. Шоу пройдет в Лас-Вегасе 6 октября.

Российский боец смешанного стиля Александр Волков в андеркарте боя Нурмагомедов — Макгрегор проведет бой с американцем Дерриком Льюисом.

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