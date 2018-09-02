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Выбежавший на футбольное поле ребенок расплакался после встречи с Неймаром

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Перед матчем четвертого тура чемпионата Франции между «Пари Сен-Жермен» и «Нимом» на поле выбежал ребенок.

Как сообщает «Газета.ру», маленький болельщик появился на поле, чтобы обнять форварда парижан Неймара. В ответ бразилец поднял мальчика на руки и обнял его, а также подарил футболку. В итоге ребенок так растрогался, что заплакал.

Матч закончился победой парижского клуба со счетом 4:2. Неймар отметился одним забитым мячом.

В интернете ранее появилась игра Neyboy Challenge, посвященная симуляциям Неймара во время чемпионата мира в России. Задача игрока — не дать футболисту упасть. Позже футболист назвал причину своих симуляций.

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