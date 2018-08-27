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СМИ сообщили о переходе Неймара в «Реал»

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Игрок французского ФК «Пари Сен-Жермен» и нападающий бразильской сборной Неймар перейдет в мадридский «Реал». Об этом сообщает издание Football Espana.

Отмечается, что стороны уже согласовали условия личного контракта форварда. Испанский клуб заплатит за 26-летнего футболиста порядка €300 млн, сообщает телеканал «360». Эта сумма может стать новым рекордом среди футбольных трансферов. Как отмечает «Спорт-Экспресс», в настоящее время это достижение принадлежит тому же Неймару, перешедшему летом 2017 года из «Барселоны» в «ПСЖ» за €222 млн.

Отмечается, что трансфер должен состояться летом 2019 года. Предполагается, что Неймар должен будет заменить португальца Криштиану Роналду, перешедшего в туринский «Ювентус», пишет НСН.

17 августа сообщалось о готовности «Реала» потратить на трансфер Неймара €300 млн.

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