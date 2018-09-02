Прямой эфир

Сотрудница полиции спасла олененка в американском штате Орегон

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудница службы охраны животных в американском штате Орегон спасла олененка, который застрял в заборе.

30 августа полицейский отдел города Юджина опубликовал видео, на котором запечатлено, как офицер Шэни Маклафлин помогает испуганному молодому оленю освободиться из плена.

Женщина осторожно разговаривает с оленем, накрывает его голову полотенцем и аккуратно поднимает между двух узких столбов забора, после чего укладывает на землю, пишет ABC News.

Маклафлин осматривает олененка, который слегка пострадал, поглаживает его и пытается привести в чувство, так как животное не встает, очевидно, не сразу понимая, что все закончилось. В конце видео олень все-таки вскакивает и убегает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во Франции закрыли пляж из-за общительного дельфина
Тюлень подружился с бабочкой в зоопарке Орегона

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017