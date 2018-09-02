Сотрудница полиции спасла олененка в американском штате Орегон

Сотрудница службы охраны животных в американском штате Орегон спасла олененка, который застрял в заборе.

30 августа полицейский отдел города Юджина опубликовал видео, на котором запечатлено, как офицер Шэни Маклафлин помогает испуганному молодому оленю освободиться из плена.

"You're okay! We're going to get you out of here."



Oregon police officer freed a terrified fawn stuck in a fence. After a short recovery period, the fawn sprung up and run away. https://t.co/8l4Vl5Unaf pic.twitter.com/Jq2KMOvqbW — ABC News (@ABC) September 1, 2018

Женщина осторожно разговаривает с оленем, накрывает его голову полотенцем и аккуратно поднимает между двух узких столбов забора, после чего укладывает на землю, пишет ABC News.

Маклафлин осматривает олененка, который слегка пострадал, поглаживает его и пытается привести в чувство, так как животное не встает, очевидно, не сразу понимая, что все закончилось. В конце видео олень все-таки вскакивает и убегает.