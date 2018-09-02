Сотрудница полиции спасла олененка в американском штате Орегон
Сотрудница службы охраны животных в американском штате Орегон спасла олененка, который застрял в заборе.
30 августа полицейский отдел города Юджина опубликовал видео, на котором запечатлено, как офицер Шэни Маклафлин помогает испуганному молодому оленю освободиться из плена.
Женщина осторожно разговаривает с оленем, накрывает его голову полотенцем и аккуратно поднимает между двух узких столбов забора, после чего укладывает на землю, пишет ABC News.
Маклафлин осматривает олененка, который слегка пострадал, поглаживает его и пытается привести в чувство, так как животное не встает, очевидно, не сразу понимая, что все закончилось. В конце видео олень все-таки вскакивает и убегает.