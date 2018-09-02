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В Дагестане в зоне КТО ликвидировали боевика

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Силовики в Дагестане ликвидировали участника бандформирования, который открыл по ним огонь. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах республики.

Местонахождение преступника удалось вычислить в ходе совместной операции Росгвардии и ФСБ. Столкновение произошло в лесном массиве в районе села Тотурбийкала в Хасавюртовском районе, пишет «РИА Новости».

По предварительным данным, боевик был причастен к обстрелу наряда полиции, который произошел 29 августа. Двое полицейских были госпитализированы с ранениями средней тяжести. Угрозы их жизни нет. В Дагестане введен план «Перехват».

Как в комментарии телеканалу РЕН ТВ сообщила официальный представитель регионального главка МВД Заира Габдрахманова, перестрелка началась после просьбы сотрудников полиции предъявить документы, удостоверяющие личность.

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