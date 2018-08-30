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Пять полицейских погибли при взрыве на востоке Афганистана

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Emran Waak
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Не менее пяти полицейских погибли при взрыве в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом в четверг, 30 августа, сообщает телеканал TOLOnews.

Инцидент произошел в деревне Мохманд. Автомобиль пограничной полиции наехал на мину.

По данным телеканала, в провинции за последние несколько месяцев произошло множество атак. В свою очередь региональные власти указывают, что в настоящий момент безопасность в регионе обеспечивает афганская армия.

21 августа террористы выпустили в сторону Кабула несколько ракет. Инцидент произошел во время выступления президента Афганистана Ашрафа Гани по случаю исламского праздника Курбан-байрам.

Известно, что целью боевиков был президентский дворец. Другие подробности атаки не сообщаются.

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