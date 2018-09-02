Сбор винограда в Крыму
Сбор урожая на виноградниках ПАО «Массандра» в Крыму
Сбор урожая на одном из виноградников в окрестностях сел Кипарисное и Малый Маяк
Сбор винограда в Крыму
Виноград выгружают в кузов грузовика
Сортировка винограда при погрузке
Собранный виноград готов к транспортировке
Рабочие агрофирмы «Золотая балка» собирают виноград на территории хозяйства в Балаклаве
Виноградники на территории хозяйства в Балаклаве
Транспортировка винограда на территории хозяйства в Балаклаве, Крым
Виноградники винодельческого хозяйства «Золотая балка»