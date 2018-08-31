В США полицейские застрелили актрису из сериала «Скорая помощь»

Сотрудники полиции застрелили актрису Ванесу Маркес, известную по сериалу «Скорая помощь», в ее доме в Лос-Анджелесе, куда их вызвали удостовериться, что с женщиной все в порядке.

По предварительным данным, у страдавшей от болезни и психических расстройств 49-летней актрисы случился припадок. К ее дому была вызвана полиция. Прибывший наряд около 1,5 часов уговаривал женщину отправиться в больницу, сообщает Los Angeles Times.

В какой-то момент в руках у Маркес появился предмет, похожий на пистолет. Оказалось, что он был игрушечным, но полицейские приняли его за настоящий и выстрелили в актрису. Женщина получила одно ранение, ее доставили в больницу, где медики констатировали смерть, пишет «Газета.ру».

Сейчас департамент шерифа округа Лос-Анджелес выясняет все обстоятельства произошедшего и занимается расследованием. Ванеса Маркес была наиболее известна по роли Венди Голдман — медсестры в сериале «Скорая помощь», в котором снималась с 1994 года по 1997 год.