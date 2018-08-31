Прямой эфир

В США полицейские застрелили актрису из сериала «Скорая помощь»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники полиции застрелили актрису Ванесу Маркес, известную по сериалу «Скорая помощь», в ее доме в Лос-Анджелесе, куда их вызвали удостовериться, что с женщиной все в порядке.

По предварительным данным, у страдавшей от болезни и психических расстройств 49-летней актрисы случился припадок. К ее дому была вызвана полиция. Прибывший наряд около 1,5 часов уговаривал женщину отправиться в больницу, сообщает Los Angeles Times.

В какой-то момент в руках у Маркес появился предмет, похожий на пистолет. Оказалось, что он был игрушечным, но полицейские приняли его за настоящий и выстрелили в актрису. Женщина получила одно ранение, ее доставили в больницу, где медики констатировали смерть, пишет «Газета.ру».

Сейчас департамент шерифа округа Лос-Анджелес выясняет все обстоятельства произошедшего и занимается расследованием. Ванеса Маркес была наиболее известна по роли Венди Голдман — медсестры в сериале «Скорая помощь», в котором снималась с 1994 года по 1997 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умерла актриса Барбара Харрис
В Москве простятся с актрисой Тамарой Дегтяревой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017