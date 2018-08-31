Клинику и городской парк реконструировали в Альметьевске ко Дню нефтяника

Ко Дню нефтяника в Альметьевске Республики Татарстан благоустроили городской парк на улице Зифы Балакиной. Также провели капитальный ремонт здания женской консультации Альметьевской детской больницы с перинатальным центром. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Главинвестстрой РТ».

Наиболее дорогостоящим проектом стало благоустройство парка. На все необходимые работы было выделено более 100 млн рублей. На эти средства укрепили прибрежную территорию, провели озеленительные работы, установили мостик и палубную доску, смонтировали спортинвентарь, а также благоустроили детскую площадку. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

В рамках работ по реконструкции женской консультации удалось провести модернизацию инженерных сетей, обустроить гигиенические помещения, заменить двери внутри здания и отремонтировать входную группу. Также было закуплено новое оборудование и мебель. Стоимость работ составила более 38 млн рублей.

Ремонт женской консультации был проведен в рамках реализации республиканской программы капитального ремонта амбулаторно-поликлинических учреждений в Татарстане.