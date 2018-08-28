Двухуровневый пляж организуют в Татарстане

Конкурс на благоустройство первого двухуровневого пляжа объявили в Татарстане. Зона отдыха должна разместиться на берегу реки Вятки.

Согласно техзаданию, на первом уровне пляжа в Мамадыше должны быть оборудованы деревянные настилы и установлены зонтики. На втором ярусе планируется строительство детского бассейна, летнего кафе, душевых и раздевалок. Стартовая стоимость работ составляет 9,6 млн рублей. Конкурс объявлен на сайте госзакупок, пишет ProKazan.ru.

Заявки на аукцион принимаются до 13 сентября. Работы должны быть завершены к 20 октября.

Поручение продолжить благоустройство пляжей дал президент Татарстана Рустам Минниханов. В частности, он предложил установить плавучие бассейны с очищенной водой на тех водоемах, где вода загрязнена и купаться запрещено.