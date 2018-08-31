Глава Минприроды объявил об инвентаризации российских ООПТ

Глава Министерства природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин на совещании с директорами ряда крупнейших заповедников и нацпарков рассказал о предстоящей работе по совершенствованию деятельности особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения. Об этом порталу iz.ru в пятницу, 31 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Совещание прошло на биостанции территории нацпарка «Лосиный Остров» в Московской области. Его целью стало обсуждение вопросов управления системой ООПТ, обмен мнениями, в том числе по проблемным вопросам. Министр акцентировал внимание на том, что развитие ООПТ является неотъемлемой частью поручений президента России Владимира Путина, обозначенных в майском указе. В частности, речь идет о создании к 2024 году 24 новых ООПТ — увеличении на 5 млн га имеющихся площадей.

Отдельное внимание было уделено развитию экологического туризма, повышение туристического потока с 6 млн человек до 8 млн посетителей ООПТ.

Кобылкин отметил, что для оценки актуальной ситуации вновь созданному профильному департаменту поставлена задача провести инвентаризацию оснащенности ООПТ федерального значения. Отдельной задачей стоит проведение в полном объеме работ по утверждению границ и постановке ООПТ на кадастровый учет.

«Каждой территории необходимо создать «дорожную карту» развития. В ближайшее время будет создан проектный офис по управлению общими процессами на ООПТ. Перед департаментом стоит задача выстроить системную работу в отрасли. Призвать максимально для обсуждения и принятия рациональных решений экспертов и заслуженных работников заповедной системы. Нет нерешаемых задач на сегодня. Уверен, в новый год мы войдем с понятными целями, задачами и показателями результативности работы», — сказал министр.

По окончании совещания глава Минприроды анонсировал проведение большого совещания со всеми представителями ООПТ федерального значения в самое ближайшее время.

Сейчас в федеральной системе России находятся 217 ООПТ: 105 заповедников, 55 национальных парков и 58 заказников. Они занимают территорию свыше 70 млн га, площадь сухопутной части с внутренними водоемами — 51 млн га.