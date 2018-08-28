В Минприроды сообщили о реорганизации Росгидромета

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин рассказал о будущей реорганизации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

Об этом глава Минприроды сообщил во вторник, 28 августа, в ходе рабочей поездки в Ингушетию, информирует ТАСС.

У Росгидромета есть «очень хорошая коммерческая составляющая, которая должна непосредственно участвовать в формировании денежных средств, и на эту программу Росгидромет должен обновлять свои источники наблюдения в будущем», сказал министр.

Росприроднадзор, подчиняющийся Минприроды, реорганизован не будет.

В составе Росгидромета есть семь территориальных органов, 25 территориальных управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, отмечает НСН.

В составе ведомства ведут работу 17 научно-исследовательских институтов.