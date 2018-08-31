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Предприятие в Тамбовской области остановило работу после вспышки АЧС

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Россельхознадзор приостановил работу предприятия «Тамбовский бекон», где ранее произошла вспышка африканской чумы свиней. Ведомство выявило многочисленные нарушения.

По данным Россельхознадзора, на большинстве площадок не соблюдались требования в сфере ветеринарии, обращения лекарственных средств и технических регламентов. Компания не следила за целостностью ограждения и защитой вентиляции. Об этом пишет ИА «Абирег».

По фактам выявленных нарушений возбуждено 18 административных дел, работа предприятия приостановлена. Однако руководство завода уже подало документы в Россельхознадзор об устранении замечаний. Если нареканий по работе предприятия в ходе новой проверки не возникнет, оно возобновит работу.

В сентябре 2017 года в одном из подразделений «Тамбовского бекона» было уничтожено 17 тыс. свиней.

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