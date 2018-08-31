Предприятие в Тамбовской области остановило работу после вспышки АЧС
Россельхознадзор приостановил работу предприятия «Тамбовский бекон», где ранее произошла вспышка африканской чумы свиней. Ведомство выявило многочисленные нарушения.
По данным Россельхознадзора, на большинстве площадок не соблюдались требования в сфере ветеринарии, обращения лекарственных средств и технических регламентов. Компания не следила за целостностью ограждения и защитой вентиляции. Об этом пишет ИА «Абирег».
По фактам выявленных нарушений возбуждено 18 административных дел, работа предприятия приостановлена. Однако руководство завода уже подало документы в Россельхознадзор об устранении замечаний. Если нареканий по работе предприятия в ходе новой проверки не возникнет, оно возобновит работу.
В сентябре 2017 года в одном из подразделений «Тамбовского бекона» было уничтожено 17 тыс. свиней.