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Coca-Cola купит кофейную сеть Costa Coffee

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Фото: Global Look Press/Artur Widak
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Coca-Cola объявила о покупке крупнейшей британской сети кофеен Costa Coffee, которая принадлежит группе компаний Whitbread Plc.

Сумма сделки составит $5,1 млрд, пишет РБК со ссылкой на сообщения Coca-Cola и Whitbread. В общей сложности Coca-Cola получит около 4 тыс. кофеен Costa и предприятий по обжарке и дистрибуции кофейных зерен.

В компании подчеркнули, что сделка обеспечит «сильную кофейную платформу» компании свыше чем в 30 странах Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии.

Whitbread приобрела Costa в 1995 году. На тот момент сеть кофеен состояла из 39 заведений.

В мае стало известно, что Coca-Cola впервые запустила в продажу алкогольный напиток. Газированный лимонный коктейль под названием Lemon-Do дебютировал в Японии.

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