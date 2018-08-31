Сегодняшний день в календаре отмечен как День блога. Конечно, это и не праздник вовсе, но знак того, что блоги стали очень весомым явлением современности. И популярность этого явления заставляет задуматься, в чем феномен блогов и какая от них польза. Или все-таки вред?

В последнее время я всё чаще слышу разговоры о том, что блоги в соцсетях изменили нашу жизнь. Мне так не кажется. Но вместе с тем это просто часть сегодняшней реальности. Не считаться с этим — то же самое, что продолжать ездить на лошади после изобретения автомобиля.

В чем-то блоги оказались весьма полезными. Они создали новое информационное пространство, благодаря чему у многих людей появилась возможность транслировать свои идеи и мысли. Например, если раньше человек знал какие-то важные вещи о кардио-тренировках, но поделиться ими мог только в пределах своего спортивного клуба, то сегодня благодаря своим познаниям он может получить миллионную аудиторию.

Это правило работает в совершенно разных областях — кулинария, психология, путешествия, воспитание детей, ведение домашнего хозяйства… Так что необходимой и доступной информации сейчас просто море! Я, например, слежу за литературными блогами: выложенное четверостишье может напомнить мне о том, что я хотела прочитать это стихотворение целиком или перечитать произведения этого автора. Я отслеживаю блоги о спортивной мотивации, смотрю какие-то упражнения. И, конечно, меня очень интересует, что происходит в кулинарии. Я смотрю французских, итальянских и британских блогеров, специализирующихся на этой теме.

Можно сказать, я сама стала блогером. И речь здесь не о страничке в Instagram, которую я и так довольно активно веду. Мы сейчас запускаем YouTube-канал. Выход передачи на государственном канале сопряжен с большим количеством разных сложностей, а интернет дает полную свободу.

Если же говорить о моем отношении к блогам в целом, то я подхожу к этому явлению утилитарно. Да, все эти подписки — здорово, интересно и, с одной стороны, очень полезно. С другой — человек, к сожалению, так устроен, что меры обычно не знает. Я замечаю, как всё больше людей погружаются в это море с головой и «сёрфят» по нему часами. Людей затянули соцсети — они проводят в них всё свое свободное время, забывая, что виртуальная жизнь — это, пожалуй, самая глупая трата времени. Ведь они крадут это время у реальной жизни.

Спрогнозировать, к чему всё это приведет, довольно сложно. Не исключаю, что эта тенденция будет только нарастать. А, может быть, увлечение постепенно сойдет на нет. И все-таки самые умные будут читать книги, а не рассматривать картинки. Я уверена, что люди к этому пониманию придут, ведь чтение — необходимое занятие для правильного развития мозга. В отличие от блогов.

Автор — актриса, телеведущая

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