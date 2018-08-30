Объемы реализации зерна выросли в Тамбовской области в 1,5 раза

В Тамбовской области в период с января по июль 2018 года увеличились объемы реализации зерна. По сравнению с прошлым годом было отгружено на 62,7% больше. Об этом сообщает Тамбовстат.

По итогам первых семи месяцев этого года объем отгруженного из Тамбовской области зерна составил 1,35 млн т, что превышает показатель 2017 года на 520 тыс. т. Лидерами реализации зерновых культур стали Рассказовский, Ржаксинский и Сосновский районы. Об этом сообщает ИА «Абирег».

Губернатор Александр Никитин ранее отмечал, что в регионе есть возможность не только производить зерно, но и сохранять его, применяя правильную логистику.

Согласно данным Тамбовстата, в указанный период позитивная динамика наблюдается и в других отраслях сельхозпроизводства. Так, отгрузка птицы и скота увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,4% и составляет 296,9 тыс. т.