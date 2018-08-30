Названы сроки поступления обновленного Ту-95МСМ в войска России

Первый стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ поступит в российские войска в 2018 году, рассказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Об этом он заявил в ходе посещения Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева.

Ту-95МСМ — глубоко модернизированная версия самолета Ту-95. Ракетоносец предназначен для поражения разных целей в удаленных военно-географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий с применением ядерного ракетного оружия.

Обновленную машину оснастят двигателями и воздушными винтами с улучшенными характеристиками, комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и системой управления вооружением «с расширенной номенклатурой применяемых средств поражения», отмечает ТАСС.

Ранее в августе сообщалось, что в Росгвардию начал поступать снайперский комплекс «Точность».