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Названы сроки поступления обновленного Ту-95МСМ в войска России

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Фото: REUTERS/Алексей Куденко
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Первый стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ поступит в российские войска в 2018 году, рассказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Об этом он заявил в ходе посещения Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева.

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Ту-95МСМ —  глубоко модернизированная версия самолета Ту-95. Ракетоносец предназначен для поражения разных целей в удаленных военно-географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий с применением ядерного ракетного оружия.

Обновленную машину оснастят двигателями и воздушными винтами с улучшенными характеристиками, комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и системой управления вооружением «с расширенной номенклатурой применяемых средств поражения», отмечает ТАСС

Ранее в августе сообщалось, что в Росгвардию начал поступать снайперский комплекс «Точность»

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